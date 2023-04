3e mandat : Macky réitère le "ni oui ni non", et Mimi Touré, dans tous ses états

L'ex-premier ministre Aminata Touré n'a pas attendu longtemps pour réagir à l'interview du président Macky Sall sur la Rfm. Interpelé encore ce samedi sur une éventuelle 3e candidature en 2024, le chef de l'État a tout simplement réitéré le "ni oui ni non". « Je l’ai dit et je le répète, j’en parlerai au moment venu dans pas longtemps In Shaa Allah. Je partage ceci avec des gens dans une coalition. Au moment venu, on essaiera d’en parler. Certains en parlent depuis 2012, mais la décision sera prise dans une courte durée. J’en parlerai sous peu In Shaa Allah ».



Et Mimi Touré d'exiger le respect de la Constitution. «En ce jour de Korité qu’on souhaite paisible, encore un “ni oui ni non” à 8 mois de l’élection présidentielle du Président Macky Sall. Nous sommes des démocrates et c’est justement pour cela que nous exigeons que le Président Macky Sall qu’il respecte la Constitution qui rend sa candidature juridiquement et moralement inacceptable», a posté Mimi.