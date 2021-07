3e vague Covid-19: au moins 50 journalistes infectés, le Soleil et la Rfm très touchés

Contrairement à la première et à la deuxième vague, les professionnels des médias sont très touchés par cette troisième vague de Covid-19. Pas moins de 50 journalistes ont été infectés par le virus.



Selon le journal Kritik qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, plusieurs journalistes sont actuellement en réanimation. Et le quotidien national "Le Soleil" fait partie des plus touchés avec pas moins de 15 employés infectés.



S’en suit la Rfm où une dizaine de cas positifs a été détectée dans la journée du lundi. Parmi ces patients, certains sont en réanimation.



La RTS est aussi touchée par le virus. La même source de renseigner que le Service d'hygiène était sur les lieux pour désinfecter les lieux.



Idem pour BBC Afrique Dakar où l'on décompte 7 cas positifs au virus.