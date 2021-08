3e vague Covid-19 : une baisse des contaminations et de la mortalité notée chez les personnes âgées, Dr Mamadou Koumé

Lors des deux premières vagues, la Covid-19 avait atteint 22% des personnes âgées. Aujourd'hui, ce nombre est revu en baisse. Il est à 14% durant cette 3e vague. Les chiffres sont du Dr Mamadou KOUME , Chef du service Gériatrie de l'hôpital de Fann, membre du Comité de prise en charge, qui a fait le point de la situation des personnes âgées et la Covid-19 ce lundi 16 août.



Concernant la mortalité, a ajouté Dr Khoumé, "lors des deux premières vagues, elle était de 79% parmi la population âgée. Actuellement, elle est passée à 69%".



Donc , "il y a une diminution de la mortalité des personnes âgées", s'est réjoui le Gériatrie. Mais cela a une explication. En effet, sur les 11 097 720 personnes vaccinées depuis le depuis de la campagne de vaccination, 33% sont des personnes âgées.



Cela veut dire, a expliqué Dr Koumé que c'est plus de 400.000 personnes âgées près de la moitié, qui ont pris leur dose. Car, a-t-il précisé, au Sénégal nous comptons plus de 900.000 personnes âgées.