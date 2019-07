« 4 300 étudiants sénégalais ont bénéficié d’une bourse d’étude pour la France en 2018», (Christophe Bigot)

L’Ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot a procédé, ce mercredi à l’inauguration du Campus France. Une structure qui conseille, oriente et accompagne les étudiants ayant un projet d’études en France. À cette occasion, l’Ambassadeur Christophe Bigot s’est exprimé sur l’action de Campus France Sénégal, ainsi que sur le sujet des visas d’étudiants.



« Ce site, Campus France, qui se veut moderne, accueille les étudiants sénégalais qui veulent aller en France. L’objectif, c’est de leur rapporter toutes les informations, pour aller étudier en France, mais aussi avec l’appui des sites de province à Kaolack, à Ziguinchor et à Saint Louis. Plus de 26 000 étudiants sont venu ici. Nous avons eu 17 000 dossiers qui ont été remplis. Il y a aussi 5 000 entretiens individuels. Parce que l’idée, c’est vraiment d’apporter tous les conseils nécessaires », a-t-il indiqué.



Mieux déclare M. Bigot, « la relation entre la France et le Sénégal est d’abord une relation humaine. Et nous sommes très fiers d’accueillir des étudiants sénégalais. Le nombre d’étudiants accueillis qui était de 2500 en 2016 est passé à 4 300 en 2018, et j’espère que ces chiffres seront dépassés cette année ».



Quant au ministre Secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur, qui s’est réjoui de cette initiative, précise que l’ambassade de France au Sénégal a donné une trentaine de bourses à des étudiants sénégalais. Selon lui, cela montre que des pas importants ont été franchis. Il a aussi précisé que le gouvernement a également des bourses sociales pédagogiques et des bourses de mobilité. Car dit-il « nous avons constaté comme dans tous les pays, la question des stages se pose ».