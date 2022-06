4 anciens militaires invalides envoyés en prison: l'Anamis regrette et demande la clémence

Quatre (4) anciens militaires invalides ont été arrêtés et envoyés en prison suite à des affrontements avec des forces de l'ordre. Ils ont été cueillis mercredi dernier, au cours d'une manifestation qu'ils ont organisé pour réclamer une augmentation des pensions de retraite. Une situation regrettée par l'association des Anciens militaires invalides du Sénégal (Anamis) qui demande la clémence pour les mis en cause.



"C'est regrettable tout ce qui s'est passé. Nous le regrettons et nous nous excusons auprès des autorités étatiques surtout et militaires en particulier. Nous sommes des militaires et nous resterons des militaires", a déclaré leur président Issa Guèye sur la Rfm.



Qui revient sur ce qui s'est passé : "Moi personnellement, j'ai eu au téléphone le chargé des pensions Mouhamadou Diallo qui m'a dit qu':"à la fin de ce mois (juin) ou au plus tard au mois de juillet vous aurez des augmentations de pensions". Mais ce qui s'est passé, s'est passé et on le regrette".



Lors de la manifestation quatre (04) des anciens militaires invalides ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. "C'est une question qui est regrettable parce qu'on sait combien l'Etat a fait pour nous. L'Etat a fait beaucoup d'efforts pour nous, des pensions ont été revues à la hausse, des pharmacies décentralisées, des hectares avec des titres fonciers nous ont été données à Bambilor", a listé M. Guèye.



Face à tout cela, Issa Guèye demande la clémence pour ses camarades actuellement en prison.