Participation de certains membres de l’APR au Dialogue national : Me Youm parle d’une « erreur grave »

La participation de certains responsables de l’Alliance Pour la République (APR) au dialogue national ouvert le 28 mai au CICAD de Diamniadio continue d’alimenter les débats. Invité, hier, dimanche de l’émission « En Vérité » sur RSI (Radio Sénégal international), Me El Hadji Oumar Youm, cadre du parti, a estimé que ces camarades ont fauté en prenant part à cette rencontre.« Abdoulaye Diouf Sarr ne fait plus partie de l’APR, il a créé son propre mouvement. Idem pour Benoît Sambou. Ceux qui sont encore membres du parti et ont participé au dialogue ont commis une erreur grave. Nous avons eu des réunions internes où une ligne claire a été tracée, et cette ligne était de ne pas participer. Justifier sa présence par son statut de maire ou d’ancien président d’institution, c’est totalement déplacé », a-t-il martelé.Interpellé sur de potentielles sanctions contre les concernés, l’ancien ministre a précisé que ce sujet n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour. « Il y a des discussions, des avis divergents, mais rien de formel. Certains réclament des sanctions ou une exclusion, mais un parti ne fonctionne pas ainsi. On peut commettre des erreurs, encore faut-il les reconnaître et avancer », a-t-il relativisé.Pour rappel, l’APR, ex-parti au pouvoir, avait officiellement annoncé son boycott du dialogue national. Malgré cela, plusieurs figures de la formation ont pris part à la rencontre convoquée par le président Bassirou Diomaye Faye, semant le trouble au sein du parti.Parmi eux, Abdoulaye Daouda Diallo, ancien président du CESE, Abdoulaye Saydou Sow, ancien ministre de l’Urbanisme, mais aussi l’ex-maire de Sédhiou Abdoulaye Diop et Ousmane Sylla, maire de Kédougou et ancien DG de Dakar.