Droits humains et respect des principes démocratiques : le régime de Macky Sall critiqué par l'ONU, l'UA, l'UE et l'USA

Le régime a été "critiqué par l'ONU, l'Union Africaine, l'Union Européenne, les États-Unis et toutes les organisations nationales et internationales des droits humains" en matière de respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux. C'est ce qu'a fait savoir Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal, sur le réseau social X (ex-Twitter)



Cette déclaration rejoint les nombreux rapports publiés ces dernières années par des institutions internationales et des ONG, pointant notamment la restriction des libertés publique, l'usage contesté de la force contre des manifestants et la pression sur l'opposition et la société civile .