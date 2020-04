47 cas communautaires au Sénégal, la bataille de la propagation perdue d'avance... Comment éviter le chaos occidental

Dans une guerre, il y a souvent plusieurs batailles. Il est très difficile de toutes les gagner. Toutefois, il est possible de contourner le fer de lance de l'ennemi, en anticipant sur certaines étapes cruciales du combat. Surtout, si on détient certaines informations sur celui qui est en face de nous.



Dans L'Art de la Guerre, Tsun Tzu dit: "Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ; eussiez-vous cent guerres à soutenir, cent fois vous serez victorieux." Alors que savons-nous de l'ennemi (le Covid-19) aujourd'hui et qui puisse nous permettre d'anticiper ses prochaines attaques ? C'est un virus qui se propage très rapidement. Surtout si la chaîne de transmission n'est plus maîtrisée par les autorités en charge de dépister et soigner les personnes atteintes. C'est l'une de ses armes les plus fatales. Parce qu'une fois la bataille de la propagation gagnée (on a vu la suite en Europe, en Amérique), les malades se comptent par dizaines de milliers. Les services sanitaires sont ainsi dépassés et souvent réduits au choix tragique de sauver les uns et laisser périr les autres.



Et pendant que les pays les plus atteints concentraient leurs forces dans une étape du combat qui était déjà perdu, en essayant de limiter la propagation du virus, lui faisait des ravages parmi ses cibles favorites: les personnes âgées et celles atteintes d'autres pathologies chroniques comme le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle etc.



En début avril, dans ce décor chaotique d'une Europe qui agonisait, il y avait l'Allemagne qui présentait un bilan spectaculaire de son combat contre Covid-19. 5e pays le plus touché par la pandémie avec 73 217 personnes atteintes le 1er avril 2020, devant la France qui comptait à cette époque 52 128 malades, le pays de la Chancelière Angela Merkel ne comptabilisait que 802 décès contre 3 523 pour celui du Président Macron.



L'arme allemande contre le virus ?