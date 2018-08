4e anniversaire de la mort de Bassirou Faye: les étudiants de l’Ucad s'impatientent

«Nous réclamons justice» ou encore «4 ans sans verdict »! Ce sont entre autres les messages qui figuraient sur les habits des étudiants de l’Ucad qui organisaient ce matin, une cérémonie dédiée à leur camarade Bassirou Faye, mort le 14 août 2014, dans des situations dramatiques.



A en croire Balla Moussa Baldé le président de la Commission sociale de la Coordination des étudiants des écoles et instituts, les étudiants s'impatientent et veulent que la justice situe les responsabilités. «Nous constatons qu'il y a un appel. Et jusqu'à présent le dossier n'a pas de verdict et cela fait 4 ans» martèle-t-il.



Selon lui, ce qui prime aujourd'hui c'est que justice soit rendue pour que la famille de la victime puisse être

indemnisée. Les étudiants ont aussi profité de l'occasion pour déplorer les couacs qu'ils rencontrent toujours pour percevoir leur bourse.