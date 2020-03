50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest: 18 Sénégalais nominés

C’est le 18 avril prochain qu’aura lieu la 3e édition, de la remise des titres honorifique des cinquante (50) personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest par 'L’Influence Magazine'. Cet événement qui se va se dérouler à Dakar verra la distinction dix huit (18) Sénégalais.



En conférence de presse, ce lundi, Ismaîla Badji, le Directeur général IBF auditeur financier traducteur écrivain, par ailleurs l’initiateur, est revenu sur le sens de cet événement et les critères de choix qui sont une dose de subjectivité.



« Nous sommes conscients de la grande part de subjectivité qu’une telle opération implique ce classement est à voir comme le polaroïd en hommage à ceux ou celles qui secouent la baraque de notre confort, bousculent a priori et tentent d’apporter leur contribution, parfois maladroitement, à notre édifice collectif. Et nous avons élaboré selon un principe de base : les personnalités figurant devaient jouir d’une influence transcendant leur milieu immédiat et s’étendant sur toute la communauté Ouest Africaine. D’abord le profil, le parcours social et professionnel et la position, ensuite l’impact des activités du nommé dans sa communauté et pour terminer la notoriété », explique Ismaîla Badji l’initiateur du projet.



Toutefois, le promoteur de l’événement répond à ses détracteurs qui, pensent que ceux qui figurent sur le classement ne sont qu’une manière de s’enrichir « Notre classement n’est pas du tout monnayé, il n’y pas de place qui s’achète également », précise le sieur Badji soulignant ainsi que le classement est tout à fait apolitique.



1.Abdou Karim Fofana,Ministre de l’Urbanisme, des Logements et de l’Hygiène Publique(Sénégal)

2.Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens,(Sénégal)

3.Antoinette Sayeh, Directrice Générale Adjointe du Fonds Monétaire International, (Libéria)

4.Romuald Wadagni,Ministre de l’Economie et des Finances(Bénin)

5.Ahoussou Jeannot Kouadio,Président du Sénat (Côte d’Ivoire)

6.Diagna Ndiaye, Président du CNOSS,(Sénégal)

7.Wilfried Lauriano Do Rego, Coordinateur Conseil présidentiel Afrique,(Bénin)

8.Ulises CorreiaSilva,Premier Ministre,(Cap-Vert)

9.Aaron Mike Oquaye, Président du parlement,(Ghana)

10.Sani Yaya,Ministre de l’Economie et des Finances,(Togo)

11.Abdul SamadRabiu, Entrepreneur, (Nigéria)

12.Ndéye SalyDiop,Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants(Sénégal)

13. AmsatouSowSidibé,Professeure agrégée de droit titulaire de classe exceptionnelle/Femme politique (Sénégal)

14..Jean-Claude Kassi Brou, Président de la commission de la CEDEAO,(Côte d'Ivoire)

15.Jewel Taylor,Vice-présidente,(Libéria)

16.Bruno Amoussou, Homme politique/Ingénieur agronome,(Bénin)

17.Soham El Wardini, Maire de Dakar, (Sénégal)

18.Fatimata Mbaye,Avocate/ Défenseur droits de l’homme,(Mauritanie)

19.Sorious Samura, Journaliste,(Sierra-Léone)

20.Joseph OseiOwusu,Avocat/Homme politique, (Ghana)

21.Mamadou Bobo Denken Diallo, Entrepreneur , (Guinée- Conakry)

22.Jean-Luc Konan ,Président Directeur Général du groupe COFINA,(Côte d’Ivoire)

23.Moussa Sarr,Avocat-Philanthrope ,( Sénégal)

24.Mae Azango,Journaliste/Défenseur des droits de l’homme ,(Libéria)

25.Toumani Diabaté,Artiste-Musicien,(Mali)

26.Sadio Mané,Athlète-Footballeur,(Sénégal)

27.Aissata BEAVOGUI,Directrice Générale Guinea Alumina Corporation,(Guinée-Conakry)

28.Aissatou SowBadiane,Présidente Chambre des Notaires, (Sénégal)

29.Ngozi OkonjoIweala ,Femme politique,(Nigéria )

30.Mahmoud Dicko, Président du Haut Conseil Islamique du Mali /Homme politique(Mali)

31.Ebrima Ousmane Ndure, Haut-commissaire de la République de Gambie à Dakar,(Gambie)

32.Michelle Ndiaye,Diplomate-Représentante de l'Union Africaine en RDC,(Sénégal)

33.Soumeylou BoubéyeMaïga, Homme politique,(Mali )

34.Elimane Lam, Juge consulaire et Président Directeur Généralde JP Holding,(Sénégal)

35.Gorgui Sy Dieng, Athlète-Basketteur, (Sénégal)

36.Hama Amadou, Homme politique,(Niger)

37.Alla Dieng, Directeur Exécutif UnacoisYessal,(Sénégal)

38.Bara Ndiaye,Fondateur Agence Multi Services Sénégalaise,(Sénégal)

39.Korka Diaw,Présidente Réseau Femmes Agricultrices du Nord, (Sénégal)

40.Massamba Kane,Fondateur et Directeur Général Senenews.com,(Sénégal)

41.Alioune Sall, Enseignant- Chercheur- Philanthrope,(Sénégal)

42.Yvanne Niaba-Yvidéro, Actrice-humouriste-philanthrope, (Côte d’Ivoire)

43.Edith Brou, Bloggeuse,(Côte d'Ivoire)

44.Kola Karim,Entrepreneur,(Nigeria )

45.Coumba Diallo alias QueenBiz, Artiste-Chanteuse,(Sénégal)

46.Mouhamed Kagnassy, Entrepreneur, (Mali )

47.Sim Shagaya,Entrepreneur,(Nigeria)

48.Eddie Komboigo,Homme politique,(Burkina Faso)

49.Tidiane Diouwara, Journaliste,(Mauritanie

50.Ignace Sosou,Journaliste,(Bénin)