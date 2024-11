5e journée avancée de Ligue 1 : le Jaraaf écrase Oslo FA et prend les commandes

En match avancé de la 5e journée de Ligue 1, ce jeudi, le Jaraaf a écrasé Oslo FA (1-4) et devient leader du championnat.



Auteur d’un doublé (21′, 28′), Almamy Matheuw Fall, devient le meilleur buteur du championnat avec 5 buts. Serigne Moctar Koité (46′) et Pape Mboup (64′) ont permis au Jaraaf de surclasser les académiciens d’Oslo.



Avec cette troisième victoire de la saison, le Jaraaf (11 pts+6) prend provisoirement les commandes, en entendant la sortie de Teungueth FC (2e, 10 pts+5) qui va affronter AJEL de Rufisque (6e, 6 pts+1), ce samedi, dans le derby rufisquois. Oslo FA (4 pts-5) chute à la 12e place.



Le Jaraaf se prépare également pour son déplacement en Côte d’Ivoire, où il affrontera l’ASEC Mimosas le 27 novembre 2024, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans le cadre de la première journée du groupe C de la Coupe CAF.



La 5e journée de Ligue 1 se poursuivra les 23 et 24 novembre, avec des affiches prometteuses au programme.





Programme 5e journée

Jeudi 21 novembre 2024

Stade municipal Yoff

Jaraaf / Oslo FA 4-1





Samedi 23 novembre 2023



Stade Ngalandou Diouf

16h30 AJEL Rufisque / Teungueth FC



Stade Amadou Barry

16h30 Guédiawaye FC / Dakar SC



Stade Djagaly Bagayoko

16h45 US Gorée / Jamono Fatick



Stade municipal Mbacké

16h45 Sonacos / HLM Dakar



Stade Lat Dior

18h30 Wally Daan / AS Pikine





Dimanche 24 novembre 2024



Stade municipal Ngor

16h30 US Ouakam / Génération Foot



Stade Aline Sitoé Diatta

16h30 Casa Sports / Linguère