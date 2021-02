6 façons de célébrer la Saint-Valentin malgré la COVID-19

Célébrer la Saint-Valentin lors de la pandémie de COVID-19 ne veut pas nécessairement dire qu’il est interdit de vous amuser! Voici des façons d’avoir du plaisir le 14 février.



La Saint-Valentin ne se limite pas aux rendez-vous, au chocolat et aux roses. Le 14 février, c’est également une journée pour fêter toutes les relations importantes dans ta vie, que ce soit celle avec toi-même ou celle que tu as avec tes amis ou ta famille. Voici des façons d’avoir du plaisir le 14 février cette année.



1. Envoyer des cartes virtuelles

Que tu sois célibataire ou en couple, tu peux profiter de la Saint-Valentin toi aussi. L’envoi de cartes virtuelles de Saint-Valentin (ou de mèmes drôles ou de photos) à tes amis, à tes camarades de classe, aux membres de ta communauté, à tes sœurs et à tes frères ou à tes collègues de travail peut être très agréable, C’est aussi un bon moyen de faire plaisir à quelqu’un. Tu peux aussi en créer toi-même, avec des matériaux d’artisanat, et les afficher.



2. Passer du temps avec des proches et des personnes qui te sont chères

Profite de moments (en respectant les directives locales en matière de santé et de sécurité) avec ta famille, tes amis et toutes les personnes que tu aimes et fais-leur savoir à quel point tu tiens à elles. Il existe de multiples manières de rester en contact et de passer du temps ensemble pendant la pandémie de la COVID-19.



La Saint-Valentin est aussi une excellente occasion de reprendre contact avec d’anciens amis. Pense à joindre quelqu’un avec qui tu voudrais rétablir un lien, que ce soit par téléphone, par courriel ou par l’entremise des médias sociaux.



3. Se concentrer sur soi-même

Comme n’importe quelle autre journée, le 14 février peut être un bon moment pour pratiquer l’acceptation de soi, travailler sur l’estime de soi et réfléchir à des manières d’être plus optimiste. Tu peux faire une liste de tes objectifs, des choses pour lesquelles tu as du talent et de ce pour quoi tu ressens le plus de fierté jusqu’à présent. Faire tout cela peut t’aider à améliorer ta relation avec toi-même et à créer consciemment un espace dans lequel tu pourras faire t’aimer davantage!



4. Se faire un cadeau

Existe-t-il une meilleure façon de célébrer la Saint-Valentin que de prendre soin de soi? Voici un peu d’inspiration pour t’aider à réfléchir à la manière dont tu aimerais peut-être prendre soin de toi pendant la pandémie :



•écoute ton émission de télévision ou ton film préféré;

lis un bon livre;

•prends un bainmoussant;

•magasine (en respectant les directives locales en matière de santé et de sécurité) pour un objet pour lequel tu économises depuis un moment;

•déguste tes mets préférés;

•essaye de tenir un journal;

•peinture ou dessine;

•danse sur ta musique préférée;

•passe du temps dans la nature.



5. Se rappeler que c’est une journée comme les autres

Tout le monde possède sa propre opinion au sujet de la Saint-Valentin (et des meilleures manières de la célébrer). Certaines personnes aiment *vraiment* souligner cet événement. Cela peut t’aider de te rappeler que le 14 février n’est qu’une autre journée qui va passer. Tu n’as pas à faire quoi que ce soit de différent si tu n’en as pas envie : tu peux faire comme si c’était un jour comme les autres.



6. Obtenir du soutien

Si tu te sens déprimé le Jour de la Saint-Valentin (ou à tout autre moment), il est important de demander de l’aide. En parler peut te faire du bien : tu peux communiquer avec un ami, un parent, un Aîné, un intervenant, un professeur ou toute autre personne en qui tu as confiance. Tu peux aussi contacter Jeunesse, J’écoute pour discuter de ce qui te préoccupe.



Le Jour de la Saint-Valentin ne doit pas obligatoirement être à propos des relations ou des fréquentations amoureuses; célébrer les autres relations importantes dans ta vie, surtout celle avec toi-même, est une excellente façon de passer le 14 février.