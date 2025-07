Le Président Diomaye Faye à l'international, l’opposition dans la diversion (Par SAM Issa)

Pendant que le Président Bassirou Diomaye Faye est aux États-Unis pour participer à un mini-sommet Afrique–États-Unis, il porte avec courage la voix du Sénégal et de l’Afrique, en plaidant pour des partenariats plus justes et en relançant une diplomatie économique forte et responsable.Au même moment, à Dakar, l’opposition semble s’enfermer dans des polémiques secondaires, "réduite à sa simple expression" à crier dans les rues :« Ne touchez pas à un chroniqueur ! », alors qu’il s’agit d’une affaire personnelle relevant de la cybercriminalité, pour laquelle la justice suit son cours.Ce contraste est saisissant :- D’un côté, une jeunesse au pouvoir engagée dans la reconstruction du pays sur la scène mondiale. De l’autre, des stratégies de distraction qui ignorent les vraies priorités nationales.Sincèrement notre Vaillant Peuple, le Sénégal mérite mieux !