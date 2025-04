65e anniversaire de l’indépendance : Kalidou Koulibaly adresse ses vœux au peuple sénégalais

Joyeuse fête de l’Indépendance du Sénégal.En ce 4 avril, nous célébrons avec fierté et gratitude l’indépendance de notre cher Sénégal. C’est un jour de mémoire, d’unité et d’espoir pour un avenir toujours plus prospère et solidaireQue cette journée soit remplie de joie, de partage et de patriotisme!Vive le Sénégal, terre de paix et de dignitéBonne fête de l’Indépendance à toutes et à tousUN PEUPLE, UN BUT, UNE FOI