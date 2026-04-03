Interpellation d’un médecin en service au CNTS : l’institution rassure sur la sécurité du sang et insiste sur l’importance du don

Suite à l’interpellation récente d’un médecin en service au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), l’institution a tenu à rassurer le public sur la sécurité des produits sanguins au Sénégal.



Dans un communiqué, le CNTS rappelle que « la sécurité des produits sanguins au Sénégal repose sur des protocoles rigoureux, standardisés et indépendants des individus » et qu’« à ce stade, aucun élément ne remet en cause la fiabilité du dispositif de transfusion à l'échelle nationale ». L’institution affirme ainsi que la sécurité du sang au Sénégal « demeure pleinement garantie ».



Le communiqué précise que chaque unité de sang collectée est systématiquement soumise à des tests stricts pour le VIH, les hépatites B et C, ainsi que la syphilis, conformément aux normes en vigueur. Le système de gestion des stocks dispose d’un dispositif de sécurité strict : « Toute poche présentant la moindre réactivité à un agent infectieux est automatiquement rejetée par le système informatique et isolée en vue de sa destruction. Aucune unité de sang ne peut être étiquetée conforme ni libérée pour distribution sans validation électronique attestant de sa conformité par le système de contrôle qualité ».



Le CNTS dispose également d’un système de traçabilité permettant de suivre chaque poche de sang « depuis le donneur jusqu’au receveur, garantissant ainsi la sécurité à chaque étape du processus ».



Enfin, le communiqué invite les populations à faire preuve de responsabilité face à la circulation d’informations non vérifiées, et encourage à se mobiliser pour le don de sang, « geste solidaire qui sauve des vies et essentiel au système de santé ».