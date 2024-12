66e session ordinaire de la CEDEAO : Diomaye Faye présentera un rapport de ses missions de médiation auprès des pays de l'AES

Le président de la République sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé à Abuja, où se tient la 66ème session ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ce dimanche. Nommé "facilitateur" de la Cedeao, Il présentera un rapport sur ses missions de médiation auprès des pays de l’Alliance du Sahel (AES ).



A noter que dès l'ouverture du 66e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Cédéao, la capitale du Nigeria, Omar Alieu Turay, le président de la Commission, va d'abord en dresser un état des lieux global avant de faire le point sur la transition politique toujours en cours en Guinée et d'évoquer les célébrations du cinquantième anniversaire de la naissance de l'organisation ouest-africaine qui auront lieu l'an prochain.