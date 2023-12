690 kg de cocaïne interceptés par la Marine sénégalaise: les membres de l'équipage du bateau Go fast arrètés sont espagnols

Le vendredi 22 décembre 2023, la Marine nationale du Sénégal a intercepté une embarcation de type GO FAST à 220 kilomètres au large des côtes en destination vers l’Europe. Selon le communiqué officiel du Directeur de l'information et des relations publiques des Armées, le Colonel Moussa Koulibaly six cent quatre-vingt-dix (690) kilogrammes de cocaïne ont été repêchés suite à cette interception.



Les cinq membres d'équipage, tous de nationalité espagnole, ainsi que l'embarcation et la drogue saisie, ont été placés entre les mains des autorités compétentes ce hier samedi.



Le document a confié que le Patrouilleur de haute mer « WALO » a procédé à des sommations verbales et a même été contraint de tirer des coups de semonce pour immobiliser l'embarcation, celle-ci ayant largué sa cargaison en mer avant d'être interceptée.



Le Colonel Koulibaly a expliqué que « cette action s'inscrit dans le cadre des opérations continues de lutte contre les activités illicites dans les eaux territoriales sénégalaises et de la sous-région. Une intervention cruciale qui démontre l'engagement ferme des autorités pour contrer le trafic international de drogue et autres activités illégales dans ces zones maritimes sensibles ».