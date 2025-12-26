CAN-2025 Maroc : «Le Sénégal est bien préparé et armé pour chercher la victoire contre la RDC» (Pape Thiaw)

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a assuré, vendredi, que son équipe est «bien préparé et armé pour aller chercher la victoire» contre la République Démocratie du Congo (RDC), à la veille de son deuxième match de poule dans la Coupe d’Afrique des Nation (CAN-Maroc) 2025.



Assisté d’Idrissa Gana Guèye, lors d’une conférence de presse d’avant-match, Pape Thiaw a prévenu qu’il abordera la confrontation contre la RDC pour «confirmer son statut» de grande nation africaine de football, même s’il a conscience «ça sera une belle opposition et un match difficile».



Le sélectionneur a aussi précisé que ses hommes «prendront les devants du match le plus rapidement possible», pour éviter de se faire surprendre comme lors de la dernière confrontation contre la RDC en septembre, où le Sénégal avait fait une «remontada» (2-1), après avoir été mené 1-0. «On sait qu’ils ont des arguments physiques, mais chaque équipe en a. On va garder nos principes de jeu», ajoute-t-il.



En ce qui le concerne, Idrissa Gana Guèye assure que ses coéquipiers sont «concentrés» et feront «tout pour gagner le match» contre la RDC, synonyme de qualification pour le prochain tour.



Pour rappel, à l’entame de la 35e édition du tournoi, le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne en s’imposant nettement face au Botswana (3-0), avec un doublé de Nicolas Jackson et une réalisation de Chérif Ndiaye.



Face aux Léopards de la RDC, les Lions joueront la première place du groupe B.