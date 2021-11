7 milliards d’impôts impayés: le fisc lève le blocage des comptes de l’Université Gaston Berger

Le Blocage des ressources financières de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis par le Fisc a été levé, selon par le chef de Centre des Impôts et Domaines de la vielle Ville.



Accusé d’excès de zèle par l’administration de l’Université, le chef de centre des services fiscaux de Saint Louis explique que l’Ugb devait a l’administration fiscale plus de 7 milliards Frs Cfa constitués d’arriérés de retenue à la source du salaire du personnel non reversé. Mais pas, selon lui, d’impôts à la charge de l’Université.



Le chef du fisc à Saint-Louis de souligner qu’en matière de recouvrement de créance de l’Etat, deux possibilités s’offrent à l’administration fiscale : le recouvrement à l’amiable et le recouvrement forcé.



Toutefois, il est bon de préciser, selon la Rfm que l’Université Gaston Berger n’a toujours pas fait de demande de moratoire pour s’acquitter de sa dette fiscale malgré de multiples relances des services fiscaux de la ville de Saint-Louis.