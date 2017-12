72 heures de Djirack : Après l'atrocité du conflit casamançais, les habitants revivent enfin

20 ans après les confrontations sanglantes qui ont opposé l’armée sénégalaise à des séparatistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), les habitants du village de Djirack commencent petit à petit à réinvestir leur village, ce, dans des conditions des plus précaires. Et, profitant des 72 heures pour célébrer le retour de la paix dans cette contrée, les habitants ont énuméré ce qu'ils attendent de l’Etat du Sénégal pour améliorer leurs conditions de vie.



«Si la crise casamançaise a occasionné des villages fantômes dans la commune de Santhiaba Manjack en général, Djirack en particulier n’est pas en reste », a déclaré El Hadj Sidiya Sadio, vice-président de la jeunesse de ce village situé dans le département d’Oussouye.



Rappelant les désagréments vécus par les populations à cause de ce conflit, M. Sadio indique : «des maisons ont été brûlées, démolies, des vieux et des jeunes ont été lynchés, des femmes et des jeunes filles ont souffert. Toutes ces atrocités ont laissé beaucoup de séquelles sur la population de Djirack. La crise casamançaise a été meurtrière avec la peur perpétuelle de tomber dans les mains de l’ennemi, ou de sauter sur une mine. La crise casamançaise a créé beaucoup de déplacés».



Cependant, ils font tout pour reprendre leurs habitudes, mais l’Etat doit les accompagner, demande-t-il, notamment en procédant au déminage de Djirack et de l’ensemble des villages environnants, à la construction de pistes de production pour les tirer de leur enclavement, ainsi que la mise à la disposition des populations, de matériels de construction d’autant plus que, «chaque année la population de Djirack construit ses maisons en banco qui finissent par s’écrouler».



Ces 72 heures qui se sont déroulées du 22 au 24 décembre ont été présidées par le sous-préfet de Cabrousse, Cheikh Gningue. Ce dernier a invité les riverains à consigner leurs doléances dans un mémorandum qu’il se chargera de remettre à qui de droit.