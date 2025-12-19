Enseignement supérieur : le Professeur Massamba Diouf reconduit à la tête d’instances africaines de l’assurance qualité



Le Sénégal s’illustre à nouveau sur la scène internationale avec la réélection du Professeur Massamba Diouf , Secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup (Autorité Nationale D'Assurance Qualité de l'enseignement Supérieur, de la recherche et de l'innovation), à la tête du 𝖢𝗈𝗆𝗂𝗍𝖾́ 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖢𝗈𝗇𝗏𝖾𝗇𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗇𝗇𝖺𝗂𝗌𝗌𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖺𝗅𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝗋𝖾́𝗀𝗂𝗈𝗇 𝖠𝖿𝗋𝗂𝗊𝗎𝖾 (𝖢𝗈𝗇𝗏𝖾𝗇𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽’𝖠𝖽𝖽𝗂𝗌-𝖠𝖻𝖾𝖻𝖺) 𝖾𝗍 𝖽𝗎 𝗋𝖾́𝗌𝖾𝖺𝗎 𝖺𝖿𝗋𝗂𝖼𝖺𝗂𝗇 𝖿𝗋𝖺𝗇𝖼𝗈𝗉𝗁𝗈𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖺𝗀𝖾𝗇𝖼𝖾𝗌 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾𝗌 𝖽’𝖺𝗌𝗌𝗎𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗊𝗎𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾́ (𝖱𝖠𝖥𝖠𝖭𝖠𝖰).



Cette double reconduction, intervenue lors des rencontres tenues à Marrakech du 16 au 18 décembre 2025, qui ont réuni des représentants de plus d’une vingtaine de pays africains, selon une note, consacre le leadership du Sénégal dans la gouvernance et la transformation de l’enseignement supérieur sur le continent.