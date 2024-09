74e session extraordinaire de l'ASECNA: Le Gabonais Prosper Zo'o Minto'o élu à la tête de l'Organisation

M. Minto’o a été désigné lors de la 74e session extraordinaire de l’ASECNA. Il succède au Nigérien Moussa Mohamed et prendra fonctions en janvier prochain.



"Nous allons exploiter toute l’expertise et l’expérience du nouveau directeur général pour solidifier davantage l’ASECNA", a écrit l’ANACIM sur son site Internet en citant Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, le ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la Mer.



Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Tchad et l’Union des Comores avaient présenté chacun un candidat.



Prosper Zo’o Minto’o, est un ingénieur aéronautique d'un parcours académique et professionnel honorable, diplômé de l’École nationale de l’aviation civile de France, il dirigeait jusqu’à ce jour, le bureau régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en Afrique de l’Ouest et du Centre.



Il est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électronique appliquée de l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (France).



M. Minto’o est diplômé aussi de l’Institut national supérieur des ingénieurs de Libreville (Gabon). Dans son pays, il a exercé les fonctions de commandant d’aérodrome et de chef de service de l’ASECNA.



L’ingénieur de l’aviation civile a travaillé aussi pour l’agence africaine de navigation aérienne à Dakar, pendant quatre ans, avant de rejoindre l’OACI, où il a été directeur régional adjoint pour l’Afrique et l’océan Indien.



Le mandat du directeur général de l’ASECNA, d’une durée de quatre ans, est renouvelable une seule fois, selon le règlement de l’organisation.



L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar réunit 18 pays africains et la France.