RDC: l'ex-ministre des Mines Martin Kabwelulu libéré après deux mois de détention

Amaigri, affaibli, le nom de Dieu sur les lèvres, Martin Kabwelulu est apparu très diminué après plus de deux mois de détention. À 77 ans, l’ancien ministre des Mines de Joseph Kabila était déjà fragile avant son arrestation. Il l’est encore plus à sa sortie. Libéré ce mardi, il a été raccompagné à son domicile par son épouse et sa fille.



Pendant sa détention, d’abord au Conseil national de cyberdéfense, puis dans un lieu tenu secret, il a été longuement interrogé sur ses liens avec l’ancien président et le secteur minier congolais. À qui appartiennent réellement certains titres miniers ? Quels pourcentages la famille Kabila détient-elle dans certaines sociétés ? Sous quels noms certaines parts ont-elles été vendues ? Autant de questions qui lui ont été posées, notamment au sujet de Jaynet Kabila, la sœur jumelle de l’ancien chef de l’État.



À ce stade, on ne sait pas encore si Kabwelulu sera poursuivi, ni ce qu’il adviendra des sociétés ou des titres miniers concernés. Joseph Kabila, lui, est officiellement poursuivi. Son procès doit se poursuivre ce 31 juillet. Les charges sont lourdes, l'accuse notamment d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel.