Déclaration de principe entre la RDC et le groupe AFC/M23: ces points qui bloquent dans son application

Très peu de choses ont bougé depuis la signature de la déclaration de principes entre la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe politico-militaire AFC/M23.



D’abord, le cessez-le-feu n’a pas été respecté : des combats ont eu lieu ces derniers jours, chaque partie rejetant la responsabilité sur l’autre.



Les signataires s’étaient aussi engagés à mettre en place un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification. L’objectif était ainsi de définir les modalités du cessez-le-feu et garantir sa mise en œuvre. Mais, là encore, selon nos informations, il n'y a aucune avancée concrète. L’AFC/M23 a proposé la création d’une zone tampon. Refus de Kinshasa. Autre piste : un repli mutuel de quelques kilomètres. Pas d’accord non plus.



La Monusco devait participer au mécanisme de vérification, avec ses moyens aériens, notamment les drones. Mais là aussi, rien n’a bougé.



Toujours selon nos informations, l’AFC/M23 a remis à la médiation une liste de plus de 780 prisonniers à libérer. Parmi eux, une vingtaine de proches de Corneille Nangaa, le coordinateur de l’AFC/M23. Le mouvement prévient qu'il n'y aura pas de retour à Doha sans leur libération. De son côté, Kinshasa affirme que ces libérations se feront au cas par cas, dans le cadre des discussions sur l’accord final.



Pendant ce temps, le médiateur maintient la pression sur les deux parties pour tenter de préserver un climat propice à la poursuite du processus et surtout faire en sorte que les deux camps se retrouvent au plus tard le 8 août pour le début des discussions directes en vue d'un accord définitif.