8 morts et 45 blessés dans des explosions lors d'un tournoi de cricket en Afghanistan

Au moins 8 personnes ont trouvé la mort et 45 autres blessées dans des expositions survenues lors d'un tournoi de cricket dans l'Est de l'Afghanistan ce vendredi soir, rapporte la Rfi.



L'attentat est survenu vendredi soir pendant la rencontre. Trois engins avaient été dissimulés dans le stade et ont explosé au milieu des spectateurs, selon le porte-parole du gouverneur provincial Attaullah Kogyani. «L'organisateur du tournoi, appelé la Coupe du ramadan, Naqibullah Zaher, a été tué», a-t-il ajouté. L'attaque n'a pas été revendiquée mais les talibans ont fait savoir qu'ils n'en étaient pas responsables.



Source : Rfi