Marché Ockass de Kaolack : deux vendeurs déférés pour trafic de faux médicaments

La Sûreté Urbaine du Commissariat central de Kaolack a présenté, ce mercredi 13 mai 2026, deux commerçants devant le procureur Abass Yaya Wane. Les mis en cause sont poursuivis pour détention et vente illicite de produits pharmaceutiques ainsi que pour mise en danger de la vie d'autrui.







L'affaire a éclaté le dimanche 11 mai dernier. Suite à un renseignement faisant état d'un commerce illégal de médicaments au cœur du marché Ockass de Kaolack, les éléments de la Sûreté Urbaine ont procédé à l'interpellation de deux individus : A. Wade (37 ans) et S. M. Wade (26 ans).







Lors de la perquisition de leur magasin, les enquêteurs ont saisi un stock varié de produits pharmaceutiques. Une somme de 1 510 000 F CFA a également été trouvée en possession du plus âgé des deux vendeurs. Durant leurs auditions, les prévenus ont avoué s'approvisionner au marché Ockass de Touba pour alimenter leur commerce à Kaolack.







L'expertise sollicitée auprès du Pôle Centre de l'Agence Sénégalaise de Régulation Pharmaceutique (ARP) a confirmé la dangerosité de la marchandise. Les produits saisis n'avaient bénéficié d'aucune autorisation de mise sur le marché et présentaient des risques sanitaires majeurs pour les consommateurs.







Originaires de Touba, les deux commerçants dorment désormais en prison en attendant leur jugement devant le Tribunal de grande instance de Kaolack. Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre le circuit parallèle des médicaments, un fléau de santé publique dans la région du Saloum.

