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Lutte sénégalaise à l’étranger : La FSL siffle la fin de la récréation dès ce 11 mai 2026



Lutte sénégalaise à l’étranger : La FSL siffle la fin de la récréation dès ce 11 mai 2026
La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a durci, ce 11 mai 2026, les règles d'exploitation internationale de la discipline afin de mettre fin aux manifestations organisées sans son aval officiel. Dans une circulaire signée par son président Ibrahima Sène, l'instance dénonce l'utilisation illégale de l'image et des codes de la lutte sénégalaise à des fins commerciales par des structures ne possédant ni licence ni agrément fédéral.


Pour protéger l'intégrité de ce patrimoine national et la sécurité des participants, la FSL exige désormais une autorisation préalable obligatoire pour toute compétition, exhibition ou recrutement de lutteurs hors des frontières nationales. L'instance fédérale avertit que les licenciés prenant part à des événements non autorisés s'exposent à des sanctions allant jusqu'à la radiation définitive, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs contrevenants.
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Mercredi 13 Mai 2026 - 18:50


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