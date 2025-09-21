80ᵉ Assemblée générale de l’ONU : Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce dimanche pour New York

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination de New York, aux États-Unis, pour participer à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies.
Selon un communiqué de la Présidence publié sur le réseau social X, le chef de l’État, accompagné à son avion par le Premier ministre Ousmane Sonko, « portera la voix du Sénégal pour une Afrique souveraine et prospère » lors de ce grand rendez-vous diplomatique.
Les travaux de cette 80ᵉ session se dérouleront sous le thème : « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ».
Autres articles
-
FRDS : un sit-in prévu le 23 septembre à Bercy contre les « dérives arbitraires et les arrestations »
-
Absence de liberté d’expression au Sénégal : Abdou Mbow dénonce une « dictature » et appelle à la mobilisation
-
Marche du Collectif Rappel à l’Ordre : Thierno Alassane Sall dénonce l’absence de justice au Sénégal
-
🛑 Direct| Suivez en direct la marche pacifique du mouvement "Rappel à l’Ordre" contre " l’injustice"
-
Verdict de la Cour suprême sur l’affaire Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce une « dérive autoritaire »