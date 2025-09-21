Réseau social
80ᵉ Assemblée générale de l’ONU : Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce dimanche pour New York



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination de New York, aux États-Unis, pour participer à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies.
 
Selon un communiqué de la Présidence publié sur le réseau social X, le chef de l’État, accompagné à son avion par le Premier ministre Ousmane Sonko, « portera la voix du Sénégal pour une Afrique souveraine et prospère » lors de ce grand rendez-vous diplomatique.
 
Les travaux de cette 80ᵉ session se dérouleront sous le thème : « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ».
Aminata Diouf

Dimanche 21 Septembre 2025 - 12:36


