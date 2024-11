80e anniversaire du « massacre de Thiaroye » : le Gouvernement invité à "finaliser les activités préparatoires"

Le Sénégal va commémorer, le 1er décembre 2024, le 80e anniversaire des événements relatifs au « massacre de Thiaroye », l’information a été donné ce mercredi en Conseil des ministres par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



À cet égard, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et au ministre des Forces armées de « finaliser les activités préparatoires de cette grande manifestation internationale, dédiée à la mémoire des Tirailleurs sénégalais et de nos anciens combattants ».



« Ces derniers, dont les parcours héroïques doivent être enseignés aux jeunes générations, ont fortement contribué à la défense de la liberté, à la dignité et à l’indépendance des pays africains », lit-on sur le communiqué.



Enfin, le président de la République a vivement félicité le Champion du monde MMA du « ONE Championship », notre compatriote Oumar KANE alias REUG-REUG, dont la victoire historique honore l’Afrique.