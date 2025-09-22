80e session de l'AG de l'ONU : Macky Sall plaide pour les besoins africains dans les PPP

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris part le 21 septembre 2025 à New York au sommet des partenariats publics-privés (PPP), tenu en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies. La rencontre a réuni des dirigeants, investisseurs et experts autour de thématiques stratégiques liées au développement économique mondial.Les échanges ont porté sur « la nature des PPP au 21ᵉ siècle, la sécurisation des minerais critiques, les chaînes de valeur locales et les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle », a indiqué Macky Sall.L’ancien chef de l’État a profité de cette tribune pour défendre la position du continent africain. « J’y ai plaidé pour la prise en compte des besoins et contraintes spécifiques à l’Afrique », a-t-il déclaré, rappelant que les partenariats entre États et secteur privé doivent s’adapter aux réalités économiques, sociales et technologiques des pays en développement.