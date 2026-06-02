85ᵉ session de l’Union Parlementaire Africaine: Ousmane Sonko souhaite voir «avancer l’idéal panafricain»

La ville de Dakar accueille, les 03 et 04 juin 2026, la 85ᵉ Session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine. A moins de 24 heures de l’arrivée des différentes délégations, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message à ses paires et souhaité de voir les travaux «contribuent à faire avancer l’idéal panafricain» sur le continent.



«À une époque où notre continent est appelé à relever de nombreux défis, le renforcement de la coopération parlementaire apparaît plus que jamais comme une nécessité. Convaincu que l’avenir de l’Afrique se construira par les Africains eux-mêmes, dans le respect de leurs valeurs, de leurs aspirations et de leurs intérêts, je forme le vœu que nos travaux contribuent à faire avancer l’idéal panafricain porté par les générations qui nous ont précédés et auquel nous demeurons profondément attachés», a écrit Ousmane Sonko.



Cet événement qui réunira plus d'une centaine de parlementaires (députés et sénateurs) en provenance de près de seize pays africains constitue le premier événement que préside Ousmane Sonko, après qu’il a été plébiscité avec 99,25% (132 voix/133 électeurs) à la tête de l’Assemblée nationale, le 26 mai 2026.