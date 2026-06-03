Fatick : un homme déféré pour "menaces de mort" sur sa sœur, son beau-frère et ses neveux avec un couteau

P. A. Mbow, âgé de 27 ans, a été déféré au parquet de Fatick le 2 juin 2026 pour « menaces de mort avec arme blanche » suite à son interpellation par les éléments de la Brigade de recherches.



Les faits se sont produits dans la nuit du 31 mai 2026. Selon les éléments de l’enquête, sa sœur, F. Diassé, a alerté les forces de l’ordre après avoir été menacée par son frère, qui était armé d’un couteau. Craignant pour leur sécurité, elle s’était réfugiée dans une chambre avec son mari et ses enfants, tandis que le suspect tentait d’en forcer la porte.



Arrivés sur les lieux, les forces de l’ordre ont constaté la fuite du mis en cause. Celui-ci a toutefois été rapidement interpellé dans le quartier en possession de l’arme utilisée lors des faits.



L’enquête a permis d’établir que l’incident trouve son origine dans un différend familial portant sur une somme de 200 000 francs CFA. P. A. Mbow aurait réclamé cet argent à sa sœur, affirmant qu’il correspondait à un investissement effectué par leur défunte mère dans la construction de la maison familiale. Bien que la somme lui aurait été remise par son beau-frère, un désaccord concernant la signature d’une décharge aurait déclenché sa colère.



Malgré les dénégations du suspect, les enquêteurs ont estimé avoir réuni des éléments suffisants pour engager des poursuites. Les vérifications effectuées ont également révélé qu’il avait déjà été condamné en 2021 à un mois d’emprisonnement ferme pour des faits de coups et blessures volontaires.