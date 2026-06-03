Aminata Touré : «Diomaye Faye est pour la reddition des comptes, mais pas pour le règlement de comptes»

Au Sénégal, depuis le changement de régime en mars 2024, Ousmane Sonko (leader du Pastef) et une partie de la population sénégalaise reprochent à l'appareil judiciaire sa lenteur. Ils estiment que cette institution reste profondément enlisée dans les travers et les méthodes de l'ancien système de gouvernance. Face à toutes ces critiques, Aminata Touré, Haut représentant du chef de l’Etat et coordonnatrice de la Coalition Diomaye Président, a tenu à apporter des clarifications, au cours d’une interview à RFI.



«Reddition des comptes ne veut pas dire règlement de comptes. C’est deux choses différentes. Vous pouvez avoir un adversaire politique que vous n’aimez pas, que vous aimeriez voir disparaitre de la scène politique. Cela ne suffit pas pour que je juge condamne cette personne. Le président Diomaye Faye est plus que jamais pour la reddition des comptes, mais pas pour le règlement des comptes», a dit l’ancienne Première ministre.



Aminata Touré est revenu aussi sur la question de la crise financière du Sénégal. Si elle reconnait que la restructuration ou l'«ajustement structurel» des années 1980 a provoqué des «niveaux de pauvreté» inédits, elle estime qu’il y a des solutions à explorer. «A l’arrivée, il faut voir comment la payer (dettes). Et il faut certainement parler de reprofilage et discuter avec des partenaires», a-t-elle soutenu, préconisant «une stratégie soutenable» pour sortir de la crise financière.