Présidentielle 2029 : Aminata Touré estime qu’on «ne peut pas empêcher» Diomaye Faye de penser à sa réélection

Au Sénégal, la rupture est désormais consommée entre le Président Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko, qu’il a limogé de la primature le vendredi 22 mai. Alors que les deux camps préparent activement pour la présidentielle de 2029, Aminata Touré estime que toute ambition politique est «légitime», ajoutant qu’«on ne peut pas empêcher» Diomaye Faye de penser à sa réélection, au cours d’une interview à nos confrères de RFI.



«C’est légitime que chacun veuille y aller et être président en 2029. Donc, on ne peut pas accuser qui que ce soit de vouloir être président, tout come on ne peut pas justement empêcher le président Bassirou Diomaye Faye de dire : "je veux continuer ce que j’ai commencé à travers un deuxième mandat"», a dit la coordonnatrice de la Coalition Diomaye Président et Haut représentant du chef d'Etat.



L'ancienne Première ministre a néanmoins rappelé que l’urgence du moment est l’amélioration des conditions des Sénégalais par des décisions politiques. «Les Sénégalais ne sont préoccupés que par une chose, c’est qu’on se mette au travail», a-t-elle précisé, ajoutant que le gouvernement du nouveau Premier ministre est celui de "l’efficacité".