8e édition de la Conférence des présidents des régulateurs des médias (REFRAM) : Mamadou Oumar Ndiaye plaide pour de nouveaux modes de régulation des médias

Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel du Sénégal (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a plaidé ce lundi, à l’ouverture officielle de la huitième édition de la Conférence des présidents du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), pour la mise en place de nouveaux modes de régulation des médias, dans un contexte de développement du numérique et des réseaux sociaux, rapporte l'Aps.



« Nous devons dans un élan collectif inventer de nouveaux modes de régulation pour accompagner et encadrer les médias à l’ère du développement des technologies numériques. Cette rencontre est un moment d’échanges et de débats sur la grande question de la régulation des médias dans nos pays. Elle permettra de parler en plus de la régulation des plateformes numériques de la problématique de la lutte contre le piratage », a indiqué le président du CNRA du Sénégal.

« Aujourd’hui, avec les menaces sur la diversité culturelle et les identités, la cohésion sociale et les discours de haine sur les médias sociaux, nous avons besoin d’encore plus de régulation», a estimé Mamadou Oumar Ndiaye.



À l’issue de cette rencontre qui se termine demain mardi 28 janvier 2025, le Président du CNRA, le Sénégalais, Mamadou Oumar Ndiaye prendra la tête de la Conférence proprement dite des présidents des instances de régulations membres (REFRAM).