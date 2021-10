9e Forum mondial de l'eau: les parties prenantes se penchent sur l'organisation du programme final

La pandémie a certes marqué l'agenda préparatoire du Forum, nous poussant à " trouver les meilleures manières de nous adapter à la situation. Ce qui nous a conduit à mettre en place une plateforme digitale, qui a réuni plus d'un millier d'acteurs de divers horizons au sein de 23 groupes consultatifs pour produire des propositions et des actions. Des actions qui sont toutes liées aux grands engagements internationaux, les ODD (Objectif de Développement Durable), l'accord de Paris sur le climat. Puisque le Forum est accueilli au Sénégal, en terre africaine. Aussi l'Agenda 2063 de l’Union Africaine", a dit le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau.



D'après Abdoulaye Sene, le Conseil mondial de l'eau et le Sénégal se sont attelés à mobiliser largement les acteurs. "Nous avons ainsi signé une vingtaine de protocoles de partenariat avec d'acteurs internationaux. Une quinzaine au niveau national pour assurer l'ancrage du Forum", a-t-il fait savoir.



"Le Japon, la France et Maroc lancent un appel pour la mobilisation des partenaires"



Il a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour assurer à l'occasion du Forum un service de qualité (hébergement, transport, inscription, sécurité sanitaire, entre autres).



Les ambassadeurs du Japon, de France et du Maroc ont lancé un appel pour la mobilisation des partenaires afin d'assurer la réussite du 9e Forum mondial de l’eau.



Babacar Mbengue, représentant de Mme le Maire de la Ville de Dakar, Soham El Wardini a indiqué que la "Ville de Dakar ne ménagera aucun effort pour la réussite du 9e Forum mondial Dakar2022 ".



Patrick Lavarde, représentant du président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, a soutenu que le Forum mondial est une "occasion de réaffirmer les ambitions politiques pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement".

La 2e réunion préparatoire des parties prenantes a pour objectif de délibérer sur les travaux et propositions des groupes de travail et fournir des contributions significatives en vue de l'élaboration du programme final du Forum par le Comité de pilotage international du 9ème Forum mondial de l'eau."La réunion des Parties prenantes qui nous réunit aujourd'hui est une étape clé dans l'organisation du Forum que nous voulons une réussite à tous égards. Un Forum efficace au plan social, économique et politique", a déclaré Abdoulaye Sene, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau."Cette réunion nous permet, en effet, de travailler ensemble pour la consolidation du contenu thématique et l'élaboration du programme de la semaine du Forum", a-t-il ajouté.Selon lui, ce Forum donne une occasion de partager pendant deux jours l'état d'avancement du processus préparatoire qui doit mener les 21 et 26 mars 2022, à la réussite d'un Forum axé sur le thème de "la sécurité de l'eau pour la paix et le développement".