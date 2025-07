"Mépris diplomatique" : la communauté sénégalaise de la Mauritanie décrète 48 heures de journées mortes

Les ressortissants sénégalais établis en Mauritanie ont décidé de faire entendre leur voix. À compter de ce mercredi, ils observeront 48 heures de « journées mortes » pour protester contre ce qu'ils décrivent comme un harcèlement systématique, des humiliations répétées et des violations flagrantes de leurs droits. Pour exprimer leur indignation, ils prévoient de cesser toute activité : les commerces resteront fermés, les chantiers seront à l'arrêt et les services suspendus.



Selon le journal L'Observateur, les Sénégalais résidant en Mauritanie dénoncent depuis plusieurs années des tracasseries administratives, des contrôles abusifs et des expulsions arbitraires. Cette situation s'est considérablement aggravée depuis le mois de Ramadan 2024. De nombreuses rafles ciblées, visant majoritairement des ressortissants sénégalais, ont été signalées, notamment à Nouakchott.



Pour séjourner légalement en Mauritanie, les Sénégalais sont contraints de se rendre aux postes frontières (Rosso, Diama, Matam) afin d'obtenir une carte de séjour temporaire de trois mois, délivrée par la police moyennant un paiement de 15 000 F CFA. La communauté sénégalaise affirme avoir alerté les autorités sénégalaises à plusieurs reprises, mais ces démarches n'ont abouti à aucun changement concret.