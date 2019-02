A Médina Sabakh, Idy fait des promesses sur les secteurs de la santé et de l'Education

L'ancien Premier ministre de Wade, Idrissa Seck qui poursuit sa campagne électorale dans la région de Kaolack a visité ce jeudi Madina Sabakh, première étape de la journée. Accueilli par les responsables de Bokk Guis-Guis, du Grand Parti et du Parti démocratique sénégalais (Pds), Idy a axé son discours sur deux points majeurs : la Santé et l'Education.

"La Santé et l'Education sont deux choses importantes pour les populations. Il faut être en bonne santé pour pour vaquer à ses occupations et être éduqué pour être un acteur pour le développement du pays", a dit Idrissa Seck.



Les populations de Madina Sabakh ont souligné plusieurs difficultés notamment, la santé le manque d'eau, la commercialisation de l'arachide, les bons impayés et le problème d'infrastructures. Si l'on en croit au candidat de la coalition Idy 2019, tout ces problèmes seront réglés si les populations décident de se débarrasser du régime en place au soir du 24 février 2019.

Selon la responsable de Book Guis-Guis, Ndeye Sow, les responsables de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), jouent aux gendarmes dans cette localité. "Ils font ce qu'ils veulent dans le village, personne n'y peut rien", dit-elle. A titre d'exemple, Ndeye Sow affirme qu'ils terrorisent les commerçants pour une affaire de "positionnement au marché ou de taxes".