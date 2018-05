A Paris, un Malien sans papiers escalade un immeuble pour sauver un enfant

Il n'a fallu qu'une poignée de secondes et des millions de vues sur les réseaux sociaux pour que Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papiers, passe du statut d'anonyme à celui de héros. Il doit être reçu ce lundi à l'Elysée par Emmanuel Macron et les appels à la régularisation de sa situation administrative sur le sol français se sont multipliés.



La scène, spectaculaire, s'est déroulée samedi soir rue Marx-Dormoy, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Devant des passants ébahis, le jeune homme a escaladé en 30 secondes à peine la façade d'un immeuble jusqu'au quatrième étage pour sauver un enfant de quatre ans suspendu dans le vide. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, tout était terminé. « Par chance, il y avait quelqu'un qui avait une bonne condition physique et qui a eu le courage d'aller chercher l'enfant », ont-ils indiqué à l'AFP, en rappelant la nécessité de les appeler au plus vite dans ce genre de situation.