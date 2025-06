Frappes israéliennes contre l'Iran: Téhéran réplique par une attaque de drones

Soupçonnant Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique, Israël a annoncé dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin avoir mené une première série de « frappes préventives » contre des cibles militaires et nucléaires iraniennes. Selon une source militaire israélienne, l'État hébreu a mené « des dizaines » de frappes à travers toute la République islamique. Des explosions ont notamment été entendues dans la capitale ainsi que sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran.

► Le puissant chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, a été tué dans l'attaque israélienne, affirment les agences de presse iraniennes Tasnim et Mehr, tandis que la télévision d'État indique que le quartier général de la force est en flamme et que de la fumée se dégage du bâtiment situé rue Pirouzi, dans l'est de Téhéran. Le chef d'état major iranien, Mohammed Bagheri, a également été tué dans l'attaque a affirmé la télévision d'État.

► L'opération militaire, dont l'armée israélienne a dit que la « première phase » était terminée, durera « autant de jours que nécessaire », avertit le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l'état d'urgence avait été décrété sur l'ensemble du territoire de l'État hébreu qui a également fermé son espace aérien, par crainte d'une riposte de l'Iran.

► Le secrétaire d'État américain fait savoir que les États-Unis ne sont pas impliqués dans l'attaque israélienne et prévient l'Iran de ne pas « cibler les intérêts américains » en représailles. Dans un communiqué, Marco Rubio affirme que la « priorité » de son pays est de protéger ses forces déployés au Moyen Orient. Donald Trump a cependant fait savoir à la chaîne Fox News qu'il avait été mis au courant de l'imminence de l'attaque.



Les compagnies aériennes dans le Golfe ont annulé plusieurs vols en provenance et à destination de l'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Iran et la Syrie, plusieurs pays du Moyen-Orient ayant fermé leur espace aérien après les frappes israéliennes sur le territoire iranien.

Emirates, la plus grande compagnie aérienne au Moyen-Orient basée à Dubaï, a annoncé vendredi l'annulation de ses vols de et vers l'Irak, la Jordanie, le Liban et l'Iran. Sur le site Internet du transporteur aérien, plusieurs vols prévus pour vendredi, et un vol prévu samedi pour Téhéran, étaient affichés comme annulés.

Qatar Airways, compagnie étatique et autre gros transporteur régional, a également assuré avoir « annulé temporairement ses vols vers l'Iran et l'Irak en raison de la situation actuelle dans la région. »

L'aéroport d'Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, a mis en garde contre « des perturbations de vol » attendues « tout au long de la journée ».

08h03 : L'armée israélienne dit avoir détruit des dizaines de radars et de lanceurs de missiles

L'armée israélienne a indiqué avoir détruit des « dizaines » de radars et de lanceurs de missiles sol-air dans l'ouest de l'Iran. « Au cours des dernières heures, des avions de chasse de l'armée de l'Air, guidés par des renseignements précis de la Direction du renseignement, ont mené à bien une vaste opération contre le système de défense aérienne du régime iranien dans l'ouest de l'Iran », a précisé l'armée dans un communiqué. « Dans le cadre de ces frappes, des dizaines de radars et de lanceurs de missiles sol-air ont été détruits », a-t-elle souligné.

Plusieurs fortes explosions ont été entendues dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin en Iran, notamment dans la capitale Téhéran. Dans la foulée, une source militaire israélienne a indiqué que l'État hébreu avait pris pour cible plusieurs installations du programme nucléaire iranien. Anticipant une riposte de la République islamique, le ministre israélien de la Défense a déclaré l'État d'urgence dans le pays.