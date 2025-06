La Chine compte supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays d'Afrique

Alors que la quatrième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique s'est ouverte ce 12 juin 2025 à Changsha (centre du pays), Pékin a annoncé son intention de supprimer les droites de douane sur les produits de 53 pays africains. Objectifs affichés par les autorités chinoises : stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. Explications.



C’est une annonce forte de Pékin : la Chine va supprimer tous les droits de douane sur les exportations en provenance de 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Jusque-là, seuls 33 pays — les moins avancés — bénéficiaient de cette exemption. Désormais, la mesure s’étend aussi aux économies à revenu intermédiaire. Seule exception : l’eSwatini (ex-Swaziland), qui reconnaît encore Taïwan.



Le contexte n’est pas anodin. Cette décision chinoise intervient alors que les États-Unis viennent, de leur côté, d’imposer jusqu’à 50% de taxes sur certains produits africains, ravivant les tensions commerciales avec le continent.



Un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l’Afrique

Objectif numéro un : stimuler les exportations africaines. Les grandes économies industrielles du continent — comme le Kenya, l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Égypte ou encore le Maroc — pourraient en tirer des bénéfices immédiats, en accédant plus facilement au marché chinois.



Mais Pékin veut aussi corriger un déséquilibre structurel : la Chine affiche aujourd’hui un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l’Afrique. En facilitant l’entrée de produits africains, elle espère rééquilibrer la balance tout en répondant aux attentes de ses partenaires.



« Communauté de destin Chine-Afrique »

Les pays moins avancés, comme la Tanzanie ou le Mali, ne sont pas oubliés. La Chine promet un accompagnement technique et commercial — formation, marketing, soutien logistique — pour éviter qu’ils ne soient écartés.



Ce geste s’inscrit aussi dans une ambition géopolitique plus large : renforcer la solidarité Sud-Sud et construire une « communauté de destin Chine-Afrique », comme l’a souligné le président chinois Xi Jinping.



Un nouveau pacte économique est en préparation. Il devrait s’accompagner de mesures concrètes pour faciliter les échanges commerciaux et humains.