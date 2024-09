À Tinzaouatène, les rebellions du Niger et du Mali se réunissent pour renforcer leurs relations

La délégation des rebelles nigériens du Front patriotique de libération (FPL) était dirigée par Barak Taher Hamit qui porte le titre de « commandant en chef » de ce mouvement armée opposé à la junte nigérienne. Celle des rebelles maliens du Cadre Stratégique et Permanent (CSP) avait à sa tête Alghabass Ag Intalla, chef du groupe armé et adversaire déclaré de la junte malienne.



Pour engager des discussions en vue de renforcer les relations entre eux, le lieu de la rencontre est tout un symbole : Tinzaouatène dans le nord du Mali, une localité située à la frontière algérienne. Depuis quelques semaines, Tinzaouatène est visé par des frappes de drone opérées par l’armée malienne et les mercenaires du groupe ex-Wagner.



Lors de la rencontre, il n'y a eu aucun document signé, du moins rendu public.



Mais le porte-parole des rebelles maliens, Mohamed Elmaouloud Ramadane, parle « d’échanges fructueux et bénéfique pour les deux parties ». Les rebelles maliens et nigériens ont décidé de se porter assistance, mais également de défendre ensembles leurs intérêts sur le plan international. Selon des sources proches des deux parties, d’autres rencontres sont prévus « pour combattre main dans la main les militaires au pouvoir au Mali et eu Niger ».