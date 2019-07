A Touba, Macky Sall zappe le sujet sur le pétrole et le gaz

En visite, hier mercredi à Touba, ville du Sénégal, siège de la confrérie musulmane des Mourides, située à 194 km à l'Est de Dakar, le président Macky Sall n’a pas abordé la gestion du pétrole et du gaz, lors de son entretien avec le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké rapporte « L’AS quotidien ».



D’emblée, le chef de l’Etat a salué toute l’assistance particulièrement le guide religieux, avant de renouveler son allégeance au Khalife général. « Lorsque je vous ai fait par de mon intention de briguer un second mandat, vous m’aviez rassuré en disant de n’avoir aucune crainte. Grace à vos prières, j’ai gagné l’élection présidentielle au premier tout sans problème et sans violence ».



Le président Sall a évoqué la question du dialogue national qu’il a lancé le 28 mai dernier devant plusieurs personnalités politiques, religieux et de la société civile. Devant le Khalife général, il a promis qu’il appliquera toutes les conclusions qui seront retenues à l’issue du dialogue.



En conclusion, Macky Sall a réitéré son engagement à soutenir la guide religieux dans tous les travaux qu’il a entrepris pour moderniser la cité. Il n’a pas abordé la question du pétrole et du gaz qui suscite au tant de polémiques.