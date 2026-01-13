Mali : au moins 33 morts dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger près de Tombouctou

Au Mali, dans un communiqué publié le 12 janvier 2026, le gouvernorat de Tombouctou indique qu'une pinasse – une pirogue – a fait naufrage « dans la nuit du jeudi 8 janvier » près de la ville de Diré sur le fleuve Niger. Aucun bilan officiel n'a été communiqué mais on rapporte au moins une trentaine de morts. L'accident serait dû, selon les premières investigations, « au non-respect des normes élémentaires » de navigation.



La pirogue avait quitté la foire de Bourem Sidi Amar et prenait la direction de Tonka lorsqu'elle a chaviré, aux environs de 22h, en face de la ville de Diré (centre du Mali), sur le fleuve Niger.



Selon le gouvernorat de Tombouctou, « une cinquantaine de personnes se trouvaient à bord avec leurs bagages ». Le communiqué déplore « plusieurs » morts, des disparus, et « d'importantes pertes en bien matériels ». Sollicité par RFI, le gouvernorat n'a pas précisé davantage ce bilan.



Selon la presse locale, 33 corps ont été repêchés. Certains ont déjà été inhumés, d'autres se trouvent toujours à la morgue de Diré, et 11 personnes ont survécu. Parmi les victimes : des commerçants, des femmes et de très jeunes enfants.



Les recherches se sont poursuivies ce mardi, menées « par les services compétents » et par des personnes « de bonne volonté », que le gouvernorat remercie d'avoir « contribué au sauvetage des survivants ».



Pirogue surchargée

Les premiers témoignages font état d'une pirogue surchargée, par le nombre de passagers mais également par le poids des marchandises transportées. « La pinasse était bondée et transportait énormément de sacs de riz », précise un membre de la société civile locale joint par RFI. Cette source évoque également des



manœuvres douteuses, tout en rappelant que les informations recueillies ne permettent pas, à ce stade, de mettre en cause le conducteur.



Dans son communiqué, le gouvernorat appelle les professionnels de la navigation fluviale « au respect des normes d'embarquement et des règles élémentaires de conduites, surtout nocturnes ».