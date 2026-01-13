Kolda contribue à l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi alignée à la vision Sénégal 2050

Kolda a pris part à l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi (PNE), arrimée à la vision Sénégal 2050. À cet effet, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha NDieck Sarré, a présidé, ce mardi 13 janvier, un Comité régional de développement (CRD) spécial dans la capitale du Fouladou.



Cette rencontre stratégique a réuni les forces vives de la région, notamment les autorités administratives, les élus locaux, les acteurs du secteur privé, les organisations de jeunes et de femmes, ainsi que les partenaires sociaux. L’objectif était de permettre aux acteurs territoriaux d’évaluer la situation de l’emploi dans la région de Kolda et de formuler des propositions concrètes en vue d’enrichir le document stratégique national.



Selon le ministre Amadou Moustapha NDieck Sarré, les échanges ont été « riches et constructifs », traduisant l’engagement des acteurs locaux à contribuer à la définition de politiques publiques adaptées aux réalités territoriales. « Les contributions recueillies à Kolda vont permettre de mieux prendre en compte les spécificités régionales en matière d’emploi, de formation et d’insertion professionnelle », s’est-il réjoui au terme des travaux.



Après l’étape de Kolda, ces consultations vont se poursuivre dans les autres régions du pays afin de garantir une démarche inclusive et participative. Le document final de la Politique nationale de l’emploi, aligné à la vision Sénégal 2050, devra être remis aux plus hautes autorités de l’État d’ici la fin du premier trimestre de l’année 2026, a précisé le ministre.



À travers cette initiative, l’État du Sénégal ambitionne de bâtir une politique de l’emploi cohérente, durable et capable de répondre aux défis du chômage et du sous-emploi, notamment chez les jeunes, tout en s’appuyant sur les potentialités économiques propres à chaque région.