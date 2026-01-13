Demi-finale CAN 2025 : le Sénégal et l’Égypte se préparent pour un duel au sommet

Le Sénégal affronte l’Égypte ce mercredi en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 à 17h00 GMT. À la veille du match, les sélectionneurs des deux équipes ont partagé leurs impressions lors des conférences de presse.



Les « Lions » feront face aux Pharaons dans un duel marqué par l’histoire et la rivalité. Pour le sélectionneur égyptien Hossam Hassan, ce match est l’occasion de rappeler la grandeur de son équipe.



« Le Sénégal n’est pas une bête noire pour l’équipe nationale égyptienne. Nous sommes sept fois champions d’Afrique, et il n’existe pas de bête noire dans le football », a-t-il souligne. Il a ajouté que « quiconque affronte l’équipe nationale égyptienne joue avec la peur au ventre, et les vidéos provocatrices diffusées à notre encontre nous motivent avant les matchs. L’Egypte est une grande nation du football et nous avons déjà atteint ce stade (les demi-finales) à plusieurs reprises. Nos joueurs sont habitués à ces matchs ».



De son côté, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a insisté sur la qualité de son adversaire tout en affichant sa confiance.



« On sera en face d’une équipe d’Égypte avec sept étoiles. Je pense que c’est la meilleure équipe d’Afrique côté étoile, mais nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu’on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l’habitude de jouer ce genre de rencontres, mentalement très très forte », a-t-il expliqué.



Pape Thiaw a rappelé que son équipe restera fidèle à sa philosophie de jeu pour aller chercher la victoire. « Nous sommes déterminés pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Nous restons surtout sur notre philosophie de jeu, on sait que ça peut nous apporter des fruits ».

