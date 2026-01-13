Vol avec violence à Grand Yoff : la Police interpelle le cerveau d'une bande de malfaiteurs

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a réussi un coup de filet significatif ce 9 janvier 2026, en procédant à l’interpellation d’un individu activement recherché pour « vol avec violence », dans le cadre de sa mission de sécurisation des personnes et des biens.



Selon des informations recueillis, l’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée le 3 janvier 2026. La victime a rapporté que dans la nuit du 2 au 3 janvier, aux environs de 01 heure du matin, elle a été la cible d’une agression brutale dans le quartier d'Arafat. Alors qu’elle circulait à bord d’un véhicule de transport (Yango), des individus ont profité du franchissement d’un ralentisseur pour l’assaillir et lui arracher violemment son téléphone portable, un iPhone 11 Pro Max, avant de s’évanouir dans la nature.



Grâce à la proactivité des témoins oculaires, deux des assaillants ont pu être formellement identifiés malgré l'usage d'une arme blanche (machette) par l'un des malfaiteurs pour couvrir leur fuite. Les investigations minutieuses menées par les services de police ont permis de localiser et d’appréhender le cerveau présumé de la bande le 9 janvier.



Lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue, le suspect est passé aux aveux circonstanciés, reconnaissant sa participation aux faits et dénonçant ses acolytes.



L'enquête se poursuit activement afin d'identifier et d'interpeller les autres membres de cette bande organisée.