Nouvelles accusations contre Farba Ngom : la ministre de la Justice révèle la présence de deux téléphones dans sa cellule



Yassine Fall, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a animé un point de presse ce mardi au Building administratif Président Mamadou Dia. À cette occasion, elle s’est prononcée sur le dossier judiciaire impliquant Farba Ngom.
 
La ministre a notamment révélé que Farba Ngom a été retrouvé en possession de deux téléphones portables à l’intérieur de sa cellule. Selon ses explications, il aurait entretenu des échanges avec certaines personnalités politiques ainsi qu’avec des médias.
Moussa Ndongo

Mardi 13 Janvier 2026 - 17:56


