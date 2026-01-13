Nouvelles accusations contre Farba Ngom : la ministre de la Justice révèle la présence de deux téléphones dans sa cellule

Yassine Fall, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a animé un point de presse ce mardi au Building administratif Président Mamadou Dia. À cette occasion, elle s’est prononcée sur le dossier judiciaire impliquant Farba Ngom.



La ministre a notamment révélé que Farba Ngom a été retrouvé en possession de deux téléphones portables à l’intérieur de sa cellule. Selon ses explications, il aurait entretenu des échanges avec certaines personnalités politiques ainsi qu’avec des médias.