Deux explosions sur l’autoroute à hauteur de HLM : un camion prend feu et crée un embouteillage monstre

Un camion a pris feu ce mardi soir sur l’autoroute, à hauteur de HLM, provoquant deux explosions et un bouchon monstre, rapporte le journaliste Ayoba Faye sur sa page Facebook.



Les sapeurs-pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux.



La circulation est fortement perturbée, avec un bouchon important ralentissant les véhicules dans le secteur.



Plus de détails suivront…