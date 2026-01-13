Deux explosions sur l’autoroute à hauteur de HLM : un camion prend feu et crée un embouteillage monstre

Un camion a pris feu ce mardi soir sur l’autoroute, à hauteur de HLM, provoquant deux explosions et un bouchon monstre, rapporte le journaliste Ayoba Faye sur sa page Facebook.
Les sapeurs-pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux.
La circulation est fortement perturbée, avec un bouchon important ralentissant les véhicules dans le secteur.
Plus de détails suivront…
Les sapeurs-pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux.
La circulation est fortement perturbée, avec un bouchon important ralentissant les véhicules dans le secteur.
Plus de détails suivront…
Autres articles
-
Vol avec violence à Grand Yoff : la Police interpelle le cerveau d'une bande de malfaiteurs
-
146ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye : le ministre de l’Intérieur exige des préparatifs « sans dysfonctionnement »
-
Délogement des grévistes du Radisson de Diamniadio : le ministre Amadou Ba veut des solutions concertées avec les travailleurs
-
Drame à la Sonacos de Ziguinchor : un employé perd sa jambe gauche et trois doigts suite à un accident de travail
-
Réinsertion sociale des enfants : IBCR offre des lots de matériels dont des lits, matelas et ventilateurs