PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Deux explosions sur l’autoroute à hauteur de HLM : un camion prend feu et crée un embouteillage monstre



Image d'illustration
Un camion a pris feu ce mardi soir sur l’autoroute, à hauteur de HLM, provoquant deux explosions et un bouchon monstre, rapporte le journaliste Ayoba Faye sur sa page Facebook.
 
Les sapeurs-pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux.
 
La circulation est fortement perturbée, avec un bouchon important ralentissant les véhicules dans le secteur.
 
Plus de détails suivront…


Moussa Ndongo

Mardi 13 Janvier 2026 - 21:01


