A cause de la météo, la Chine redoute des "catastrophes naturelles" en juillet

Des conditions météorologiques extrêmes en Chine sont à craindre durant ce mois, ont mis en garde les autorités, au moment où des pluies diluviennes frappent une partie du pays et que des records de températures sont battus.



D'importantes précipitions sont attendues mardi sur une large ceinture qui s'étend du sud-ouest à l'est de la Chine en passant par le centre du pays, selon les services météorologiques.



Des catastrophes provoquées par la pluie sont à craindre localement, ont-ils averti.



La Chine sera confrontée «en juillet à de multiples catastrophes naturelles, notamment des inondations [...], des vents violents et des températures élevées», a mis en garde l'agence officielle Chine nouvelle.



Dans le nord-ouest de la Chine, des dizaines de maisons et de routes ont été endommagées ce week-end dans la province du Shaanxi après les pires intempéries «depuis 50 ans», a rapporté la presse locale.



Au Hunan (centre), plus de 10 000 personnes ont été évacuées après des inondations la semaine dernière qui ont endommagé plus de 2000 logements, ont indiqué dimanche les autorités de cette province.



Les médias locaux ont publié des images de voitures à la dérive sur une route inondée et de torrents de boue s'abattant devant des immeubles d'habitation.



La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique, selon des scientifiques.



Pendant ce temps, la chaleur écrase une partie nord du pays.



Pékin et les régions limitrophes ont connu ces derniers jours des températures proches ou supérieures à 40°C.



Le mercure a atteint fin juin 41,1°C dans la capitale chinoise, soit sa journée la plus chaude pour un tel mois depuis le début des relevés météorologiques en 1961.